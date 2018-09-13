早上喝啤酒 晚上酒還沒退 酒駕被法辦

吳男一整天搭小黃來回，最後酒測值還是超標白忙一場。（記者許國楨翻攝）

2018-09-13 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕吳姓男子一早就騎車到KTV與朋友飲酒歡唱，結束時自覺酒醉還記得搭小黃回住處以策安全，當晚一覺醒來自認體內酒精應已散退，決定再搭小黃到KTV前騎回機車，未料途中因騎車搖晃被警方攔下聞到酒味，結果力最後酒測值還是超標被送辦，讓吳男滿臉懊惱說，一整天搭小黃來來回回，還是白忙一場。

台中市第二分局公園派出所警員余珮毓、伍震傑前晚巡邏途中，在北區大誠街與公園路口發現一輛機車行車明顯不穩、忽快忽慢，攔查後發現29歲的吳姓騎士身上散發濃厚酒味，但吳男表示是早上喝的啤酒應該已退酒了，惟經施以酒測酒測值仍達0.32毫克超過法定標準值被帶回偵辦。

吳男警訊中說，當天早上應邀騎車至大誠街上一間KTV與朋友歡唱，期間喝了多瓶啤酒助興，直至9時許自覺酒醉便與朋友搭乘計程車返家，當晚八點多一覺醒來酒意退了，自認體內酒精應該揮發的差不多了，便再搭乘計程車返回大誠街將機車騎回家，沒想到仍因騎車不穩露餡遭攔查。

警方則說，當時要對吳男酒測時，他因不確定酒精是否已退，一直猶豫著要拒測或接受檢測，檢測時還故意將酒精測定器上的吹嘴含著不吹氣，以為可以投機取巧降低酒精濃度，但吳男心機用盡酒測值還是超標，只能說一整天來來回回還是白忙一場。

公園所長李銘卿表示，每個人體質對酒精消退程度不一，但飲酒過量雖已間隔一段時間仍可能殘留高度酒精在體內，貿然行車仍會對自身及用路人造成危害，提醒「醉不上道」也請勿「飲酒過量」，訊後全案仍依公共危險罪嫌送辦。

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