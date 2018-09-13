同居16年新娘不是我！發飆砸掉昔日買的物品被判拘役

2018-09-13 13:29

［記者楊政郡／台中報導］63歲游婦不甘心同居16年的楊男，去年楊男結婚，新娘不是她！今年2月游婦跑到楊男與劉姓新娘住處，痛罵劉婦搶走她的男人，摔壞茶几上之水果盤、糖果盤、泡茶茶具等物，劉婦告她毀損罪，游婦辯稱，那些東西是她同居期間購買的，法官說即使是她同居共財共用，如今已分手，還是觸犯毀損罪，判拘役10日。

判決書指出，游婦與楊男之前是男女朋友，同居長達16年，感情一直很平穩，直到2017年劉婦出現，楊男的心整各被吸走，好像找到真愛，進而兩人登記結婚，游婦心有不甘，2018年2月20日下午，到楊男與劉婦住處（也是往年游與楊同居處），因感情因素與楊理論，還痛罵劉婦搶走她的男人（妨害名譽部分已撤回），竟將劉婦所購買放置在茶几上之水果盤、糖果盤、泡茶茶具等物品，逐一拿起砸毀在地上。

游婦辯稱，她與楊同居16年，感情一直很穩定，之後劉婦介入，破壞伊跟楊的感情，後來因為劉告伊妨害名譽（已撤回），伊拿傳票要去找楊理論，理論過程中，她頭暈要倒在地上時，不小心把水果盤、糖果盤、泡茶茶具等物品拉到地上摔壞；而且弄壞的這些東西也有可能是伊買的，告訴人是外人，憑什麼告。

法官表示，游婦無法進一步證明這些東西是她所購買，即使是當初兩人同居時共財共用，如今已分手，依民法規定「聯合財產中，不能證明為夫或妻所有之財產，推定為夫妻共有之原有財產」之法理，上開水果盤、糖果盤、茶具等物品，係為被告與楊所共有物，雙方均有使用管理權，被告同樣觸犯刑法毀損罪。