海釣船故障漂流外海 澎湖海巡隊馳援拖回

澎湖一艘海釣船失去動力，澎湖海巡隊警艇出動拖帶返回馬公隊部。（記者劉禹慶攝）

2018-09-13 12:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕山竹颱風逼近，外海已見風浪，卻傳出一艘海釣船「南極星號」機械故障，失去動力在吉貝西北33海浬漂流，澎湖海巡隊接獲衛星電話通報後，緊急前往馳援，經過7個多小時拖帶作業，今日中午將船連同船上3人，平安帶回馬公隊部。

澎湖海巡隊調查指出，今日凌晨零時50分，接獲南極星號衛星電話報案，指稱海釣快艇舷外機故障，失去動力在海面上漂流，船上有3人待援，由於山竹颱風逐漸逼近，海象轉趨惡劣，因此澎湖海巡隊派遣RB-03艇前往，凌晨4時在吉貝西北33海浬，接觸到南極星號，已失去動力，為免發生危難，RB03艇遂予實施拖帶，中午11時20分抵達馬公隊部。

莊姓船長表示，南極星號載運2名釣客，昨日上午由馬公山水漁港出海，駛往吉貝島10餘海浬處進行海釣，原本預定晚間6時多返航，不料船隻動力故障，在海面上漂流，經過6個多小時，已漂往外海33海浬，原本請附近作業友船救援，但因友船找不到南極星號位置，因此透過衛星電話向澎湖海巡隊求援。

由於吉貝西北33海浬距離相當遠，加上南極星號擁有500匹馬力，依照航程航速判斷有可疑之處，安檢所人員在船隻拖帶入港後，也進行船隻搜索，但未發現可疑物品，澎湖海巡隊依法偵訊船長及2名釣客，同時也告誡颱風來臨前夕外海風浪過大，下次勿冒險出海。

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