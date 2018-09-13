女大生洗衣店打工 下流男客趁隙熊抱、摟腰

蔡男從後摟腰，女店員嚇得扭曲身體。備註：照片翻攝自爆料公社。（記者曾健銘翻攝）

2018-09-13 12:59

〔記者曾健銘／新北報導〕無恥！新北市1名20歲女大生，為了分攤家計，平時在洗衣店打工，長相清秀可愛的她竟遇到男客伸「狼爪」，昨日下午3時許，1名男熟客到店裡取回送洗衣物，但男子卻趁著她轉身拿取衣物時，突從後面熊抱、摟腰，嚇得女大生連忙閃避，事後向店長哭訴，因男子已非第一次騷擾女店員，業者事後帶著監視器到派出所提告，警方昨晚也已約談39歲蔡姓男子到案。

警方調查，該名女大生為了分擔家中經濟重擔，在新莊區中和街的洗衣店上班，至今已工作2年多；而該名涉嫌性騷擾的39歲蔡姓男子是附近住戶，也經常到該洗衣店消費。

洗衣店蔡姓老闆向警方表示，該名變態男客人雖然是老顧客，但也多次騷擾女店員，2個月前曾經尾隨女店員進入倉庫還趁隙襲胸，但因倉庫內沒有安裝監視器，苦無證據提告，事後為保護女店員，特別將倉庫內的物品移到外面。

未料，昨日下午，蔡男再度上門取回送洗衣物，因當時只有女店員獨自顧店，他大膽趁著女店員轉身取衣時從後接近，隨即熊抱還伸手摟腰，全程全被監視器拍下，事後氣得報案提告。

蔡姓業者說，蔡姓男客的惡劣行徑不僅如此，還曾說自己經營牛排店，要私下請女店員吃牛排，也曾拿著已食用過的車輪餅要餵食女店員；更誇張的是，蔡男的妻子事後得知丈夫涉案，竟還出面緩頰，認為只是為了拿衣服觸碰，不是性騷擾。

蔡姓男客性騷擾後裝作若無其事地離開。備註：照片翻攝自爆料公社。（記者曾健銘翻攝）

蔡男佯裝取物，伺機接近女店員。備註：照片翻攝自爆料公社。（記者曾健銘翻攝）