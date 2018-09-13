破獲20年來最大宗賭場 北檢起訴業者求刑2年

2018-09-13 12:48

〔記者錢利忠／台北報導〕位在台北市西門町獅子林商業大樓內，領有北市府核發電子遊戲場業營業級別證的卡通尼電子遊戲場，涉嫌以合法掩護非法，暗藏賭博遊戲機台；據悉，1名楊姓富商甚至在該處慘輸1億多元，今年5月檢警發動搜索並查扣199台機台，堪稱是20年來破獲最大宗的電玩賭場；台北地檢署今依賭博罪起訴遊戲場負責人張智君、現場負責人史豫涵等14人，另建請法院判張2年徒刑。

去年12月，北檢檢察長信箱收到1名自稱萬華國中學生的求助信，內容提及有一天他父親帶他到西門町看電影，父親中途離開跑去獅子林的遊戲場賭博，自此父親變沉迷於賭博，導致債主上門討債，家中經濟陷入困境；今年2月及3月，該學生又接連寄信，提及父母離婚、已家破人亡，為何遊戲場還在營業？

北檢檢察長刑泰釗收信後，指示檢察官分案調查，並要求積極辦理，不能愧對社會，否則要向國人下跪道歉。

檢警調查，卡通尼電子遊戲場領有北市府電子遊戲場業營業級別證，得經營限制級（18 歲以上）之益智類、娛樂類電子遊戲機台，但店家卻藉合法掩護非法，暗設賭博遊戲機台。

今年5月16日清晨5點40分，檢警拂曉出擊搜索並查扣電子遊戲機 199 台、賭金37萬4554元、記分卡、兌換卡、帳冊、點鈔機、監視器主機螢幕等證物；查扣物證數量龐大，堪稱是20年來所破獲最大宗的賭場。

檢方認為，業者張智君犯後飾辭狡飾，態度不佳，建請法院具體求刑2年；現場負責人史豫涵及3名換錢人員，則求處1年徒刑；其餘9名現場員工則求處8月徒刑。

（更新時間：14:21分）