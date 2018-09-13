通緝犯車上擁毒、槍想逃…警閃拔車鑰匙被拖行20多公尺

42歲鍾姓男子去年底被通緝後，以車為家來躲避查緝，今年7月一度佯裝配合警方臨檢，卻趁隙駕車逃逸；但昨夜在新竹縣可沒那麼幸運了，就在他故技重施之際，被警方拔下鑰匙GG了。 （記者廖雪茹翻攝）

2018-09-13 12:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕42歲鍾姓男子去年底被通緝後，以車為家來躲避查緝，今年7月一度佯裝配合警方臨檢，卻趁隙駕車逃逸；但昨夜在新竹縣可沒那麼幸運了，就在他故技重施之際，三民派出所長吳榮財以迅雷不及掩耳的速度拔下鑰匙，過程中被拖行20餘公尺，但最後因電源關閉動不了了，鍾男只得乖乖就逮，警方還在車內搜出槍彈。

竹縣府警察局竹北分局三民、六家、鳳岡等3個派出所10多名警員，12日晚上執行擴大臨檢兼選前加強治安維護，於竹北市舊社大橋北端實施路檢，發現一輛自小客車形跡可疑遂上前攔檢。

在盤查過程中，男子神色慌張，趁警方核對其身分時啟動車輛引擎欲駕車逃逸，三民所長吳榮財見狀，立即將手伸入駕駛座將鑰匙拔下，過程中被拖行20餘公尺，最後駕駛因車子發不動了而乖乖就逮。

警方調查，駕駛是有槍砲、毒品及公危等前科的鍾姓男子，去年底為新竹地院所發布違反槍砲彈藥刀械管制條例及不能安全駕駛2條通緝。當場在鍾男所攜帶的皮包內，查獲毒品海洛英0.43公克，後又在自小客車扶手置物架下方，起出改造手槍1支、子彈14發及散彈槍子彈5發。

警方表示，鍾男在被通緝之後，為躲避警方查緝，以車為家四處逃亡。今年7月中旬，他在西濱公路警方路檢點，也曾佯裝配合檢查而趁隙駕車逃逸，但這次落網證明法網恢恢疏而不漏。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆