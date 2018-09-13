菸酒檳榔不離身的齒模師修牙兼改「仿金牛座」 竟稱是承襲亡弟遺志

2018-09-13 12:35

〔記者許國楨／台中報導〕台南市林姓齒模師平日菸酒檳榔不離身外最大興趣就是改造槍枝，利用網路資訊配合專長購入時下最流行的「仿金牛座」玩具槍後，自行貫通槍管還拉膛線輕易完成具殺傷力改造槍，警方本週一循線上門查緝起出6把改造手槍及改槍工具，他供稱是承襲亡弟遺志並未販售，警方將進一步深入查證。

刑事局中打第五隊日前接獲線報指台南市安定區有一處地下兵工廠，由於根據統計，國內最近只要有涉槍案件發生，9成以上均為改造槍枝，為防制黑槍泛濫並淨化選前治安，進一步追查鎖定53歲的林姓齒模師涉嫌，當天會同台南市警方上門查緝，起出改造手槍6把、貫通槍管4枝、彈匣及滑套、鑽台、膛線刀、鑽頭、尖嘴鉗等相關改造槍枝工具。

警方指出，已婚林男菸酒檳榔不離身每月花費數萬元，平日最大興趣就是改造槍械，他在警訊中供稱，多年前從已歿胞弟遺留的一把改造槍得到靈感拆解研究，自網路習得改槍技術同時配合自己製造齒模的巧手開始改槍，純粹用來欣賞把玩，並未對外販售。

第五隊隊長賴英門說，近年來改造槍枝以仿JP系列（仿金牛座）廠牌玩具槍型號最多，由於與真槍採一比一原尺寸、相同材質設計製造，無論外觀比例都與真槍相同，唯一差別就是槍管未貫通，改槍者可購買已貫通槍管後自行更換，一把具殺傷力的改造手槍就能輕易完成。

此次查獲的「JP915」改造槍就是一款市佔率最多的非法槍枝型號，每把原型槍價格約4500-8500元，滑套後方擊錘孔已事先開好，只要打通後方0.5公分就成為撞針孔，槍管內的5.2公分阻鐵打通後即可擊發子彈，甚至可輕易買到擊錘、滑套固定桿、板機拉桿、子彈等零附件，呼籲相關單位趕緊制定「仿真玩具槍枝（無射出物）」的具體管理辦法及檢驗措施杜絕防制，訊後全案依槍砲罪嫌送辦。

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