翁獨自搭車要去南投 警憑一張卡找出家人

2018-09-13 12:10

〔記者陳恩惠／台北報導〕「我要去南投，快載我去！」林姓計程車司機，在圓山轉運站排班時，突然有位老翁打開車門，一上車就催促要快點開到南投，林姓運將詢問地址未果，驚覺有異，趕緊由交流道轉往重慶北路的台北市警大同分局民族西路派出所求助；警員鄭丞凱見狀先安撫老先生情緒，然後由一張敬老悠遊卡，查出他是86歲沈姓老翁，原來已失蹤10小時，立刻聯絡女兒接回。

民族所表示，鄭丞傑日前上午10時至下午1時，正在警所內備勤，才剛上班，門前就駛進一部計程車，林姓運將下車求助說「這位人客怪怪的，沒有隨身行李，穿得又單薄，竟然要從台北飆去南投，但又說不出要去南投的哪裡，應該是失智跑出家的老人。」於是將老翁交給鄭員後，車資也不討就離開。

鄭員於是和老翁聊天，發現老翁自己喃喃自語，卻又聽不清楚，只是不斷重覆「我是從新北市的林口，要去南投啦」卻又沒辦法說清楚自己姓啥名啥，老翁還告訴鄭員說，「我很厲害喔，自己從林口搭客運到台北來呢！」鄭員覺得有異，於是詢問老翁身上還有帶什麼，意外發現一張敬老悠遊卡，趕緊查詢，才知到老翁姓沈，今年已經86歲了。

沈翁的女兒接到通知，立刻從林口趕到台北，她說，老父近年罹有失智症，平時在家休養，無特殊狀況，沒想到昨天晚間，趁家人熟睡時，竟然自己打開大門就溜出去，她們一家直到早晨起床，發現老父不見，趕緊四處找尋，所幸及時有民眾發現以及警方的協助，至於老翁為何要去南投，沈女也不清楚。