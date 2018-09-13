彰化添142輛偵防、巡邏新車 警方辦案如虎添翼

上百台車輛今天在縣警察局交車。（記者張聰秋攝）

2018-09-13 12:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕為加速汰換警用車輛，彰化縣警察局今年斥資2510萬元，添購142輛巡邏、偵防警車和機車，上百台車輛今天在縣警察局交車，縣長魏明谷校閱授車儀式，他肯定警察辦案維護治安的辛勞，期許由硬體設備的更換，讓警察辦案如虎添翼。

142輛警用新車包含巡邏車10輛、偵防車18輛、勤務車1輛、巡邏機車113輛，魏明谷說，從他上任後就很重視警察辦案設備更新，2015年挹注經費1億804萬元，共汰換警用汽車137輛、機車402輛，今年再花2510萬元再添購新車，「工欲善其事，必先利其器」，希望藉由不斷更新的警用汽機車輛，提高工作效率。

根據縣府資料顯示，從魏明谷上任至今，縣府已花3億4137萬元新建5個分駐派出所、修建北斗分局等23個辦公廳舍耐震補強，今年持續編列預算3500萬元增設網路型「路口錄影監視系統」，建置累計達8965支鏡頭。此外，外勤員警健康檢查補助費每人3500元提高到5000元、超勤加班費內外勤員警均提高到每月1萬7000元，也編列1396萬元換發員警新式高透氣雨衣。

因為硬體設備充實，反映在工作績效，彰化縣警察局長林順家指出，彰化縣在社區治安工作已連續12年獲內政部評鑑為全國特優單位，在推動「交通事故零成長」的縣政目標上，3年來交通死亡人數逐年降低，今年榮獲交通部頒發6座金安獎，警察同仁很感謝魏縣長重視治安業務，花錢買車、建辦公廳舍，用最實質的方式，鼓勵支持警察辦案。

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