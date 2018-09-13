擁柯南劇中名槍自重 通緝犯被警查獲送辦

章姓槍砲通緝犯遭埋伏刑警壓制逮捕，自車上與身上搜出槍毒。（記者黃良傑翻攝）

2018-09-13 11:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕假釋不報到遭撤銷並通緝的章姓男子，隨身攜帶槍毒趴趴走，高市刑大偵六隊獲報埋伏逮人，在車上搜獲1把在「名偵探柯南」中出現的罕見手槍白朗寧M1910，槍身輕巧、後座力小，方便藏衣袋，章嫌被逮重回牢獄前，女友陪他偵訊時，2人十指相扣，女友深情告訴他「要和他結婚」，令章男十分感動。

刑大偵六隊隊執行安居專案，2個月前獲報綽號「章仔」男子，長期在高雄市區販賣毒品並擁槍自重，他因槍砲案曾被判刑8年，坐監5年後獲假釋，出獄後卻未依規定報到，被撤銷假釋必須再服殘刑3年，章男（34歲）選擇逃亡被通緝。

刑大今指出，警方前往嫌犯租處埋伏，章嫌外出前開車時，幹員一擁而上，將他壓制在地，身上搜出海洛因2.86公克，並在BMW座車上搜出白朗寧M1910式手槍1支（含彈匣1個）、子彈2顆，該手槍經鑑識中心初步檢視為管制槍枝。

警方表示，這把「白朗寧M1910式」手槍，原型為比利時製的半自動手槍，在該年代作為比利時的警察和軍官自衛用槍，後座力很小、殺傷力強大，擊錘不凸出，便於隱藏在衣袋內，槍口特徵呈現正圓形環套，前緣有漂亮滾花，在中國被稱「花口擼子」。

白朗寧M1910式相當罕見，「名偵探柯南」卡通「瞳孔中的暗殺」單元中曾經亮相，反派殺手曾拿這把手槍，另著名抗日電視劇「亮劍」中，也曾出現這把白朗寧M1910式手槍。

章嫌被警方帶回住處搜查，他的女友陪伴一旁，2人十指不時緊扣，章男還向女友索抱，女友還向男友說「我們結婚吧」，希望他能安心坐牢，她願意等候他出獄、重新做人。

刑大幹員在車上搜獲1把在「名偵探柯南」中出現的罕見手槍白朗寧M1910，槍身輕巧、後座力小，方便藏匿衣袋。（記者黃良傑攝）

章姓槍砲通緝犯遭埋伏刑警壓制逮捕，自車上與身上搜出槍毒。（記者黃良傑翻攝）

章姓槍砲通緝犯遭埋伏刑警壓制逮捕，自車上與身上搜出槍毒。（記者黃良傑翻攝）