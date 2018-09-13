打折高鐵票是「假的」 男詐欺被逮竟還攻擊警察

2018-09-13 11:16

〔記者黃捷／台北報導〕小心買到假高鐵票！謝姓男子缺錢花用動起歪腦筋，在高鐵車站撿拾使用過、被丟棄的長程票根，再購買較便宜的短程車票，誘騙轉賣給其他旅客，遭警方逮捕時，竟還攻擊警察，遭士林地院依詐欺、傷害罪判拘役110天，可易科罰金11萬。

判決指出，謝男5月20日下午在高鐵南港站尋找獵物，向一名被害人誆稱他買了票要去台中，臨時有事去不了，因班次已過退不了票，但仍可以搭乘自由座，原價725元的票他願意認賠，打折以600元轉賣。

被害人看到車票上的日期是當天，第一聯票根上也載明南港到台中，信以為真買了下來，但因第二聯實際上是南港到台北的短乘車票，被害人順利進站後，直到到了台中出不了站，才驚覺受騙。

謝男食髓知味，隔天晚上再以同樣手法詐騙另名李姓女子，但李女要求先給站務人員查驗，謝男當場破功，遭站務人員報警逮捕。謝男擔心身上的無效票根被發現，竟通通塞進派出所的辦公桌抽屜，還抓狂咆哮、徒手抓傷員警胸、頸。

謝男事後被移送法辦，並遭檢察官起訴，士林地院認為他從事資源回收業，並非沒有謀生能力，卻詐欺他人，被逮後還攻擊員警，目無法紀、藐視公權，遂依詐欺、詐欺未遂、傷害3罪判拘役110日，可易科罰金11萬元。

士林地方法院認為，從事資源回收業的謝姓男子，家境小康，非無謀生能力卻詐欺，遭逮後竟攻擊員警，目無法紀，藐視公權，依照詐欺取財罪、詐欺取財未遂罪與傷害等3罪，分別判處30至50日拘役，應執行110日，可易科發金11萬元。