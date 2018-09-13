賣芭樂票跳票80億 集團首腦聲押禁見

2018-09-13 11:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕林姓、盧姓2大芭樂票集團首腦，涉嫌透過人頭成立21家空殼公司，再開立販售芭樂票，3年跳票金額逾80億，但這些公司資本額最高僅100萬元，卻開出一張9.8億元的芭樂票，天價面額啟人疑竇，檢調昨兵分6路搜索林男、盧男及涉案人住處，帶回林男、盧男等14人，新北地檢署今凌晨訊後依涉犯詐欺等罪，有反覆實施、勾串證人之虞向法院聲押禁見林男、盧男。

檢調調查，林男夥同母親、兒子等人，自2014年間起，利用遊民、無業及貧困等弱勢，以擔任公司登記負責人，能獲得2萬元至10萬元不等代價利誘，取得不實信用，向銀行請領支票使用後，再以每張支票2000至3000元價格賣給中盤，中盤再以2倍，甚至3倍高價賣給下盤，之後中下盤於報紙刊登「支票借你」廣告，販售無兌現可能的空頭支票。

購買芭樂票客戶再持芭樂票交付他人以詐取財物或財產上不法利益，或作為調借現金或支付貨款、清償債務、供作債務擔保之用，2015年6月迄今跳票金額累計高達80億餘元。

辦案人員指出，林男與盧男的芭樂集團間支票互有流通，將再追查兩集團間有無關聯，另21家空殼公司，每家公司資本額僅50到100萬元不等，但卻開出10張金額上億元的支票，其中一張還高達9.8億元，究竟哪家公司敢收受此張天價支票，亦或是故意跳票？及有無與銀行人員勾結，均待釐清。

據了解，中央銀行懷疑案情不單純，告知金管會再報請檢調追查，檢調2016年間就著手偵辦此案，因林男先前就以相同手法犯案，跳票4750萬餘元，2012年間遭判刑2年4月，出獄後變得更狡詐，以綽號「阿輝」在外行騙，從不吐露真實姓名，檢調經歷2年追查，才揪出林男。

新北地檢署企業金融組檢察官吳秉林昨指揮調查局北部機動站，搜索約談林男等14人，查扣相關支票本、支票打印機、公司文件、公司大小章、客戶名單、存摺帳戶、帳冊，全案朝詐欺、違反公司法等罪嫌偵辦。