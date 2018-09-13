漁船疑失去動力擱淺野柳岬 2人待援

漁船擱淺在野柳岬附近（記者吳昇儒翻攝）

2018-09-13 10:18

〔記者吳昇儒／新北報導〕海巡署第二巡防區指揮部今日上午7時40分接獲通報指出，海達人號漁船疑似失去動力，在野柳岬附近擱淺，船上包含船長共有4人。海巡人員趕抵時，已請附近的舢舨協助，幫忙帶回船上2名船員，目前仍剩船長及1名船員待援。

野柳安檢所由野柳所長蔡宇喆與同仁搭乘橡皮艇前往現場查看，發現海達人號疑因失去動力，隨著潮流漂到在野柳岬附近，立刻協調附近的舢舨，幫忙救人，成功救回2人，現已和船長聯繫上，將再派船救援。

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