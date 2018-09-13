砂石車刹車失靈連環撞 自小客駕駛慘死

失控砂石車將被撞自小客車捲壓在前輪下。（記者陳賢義攝）

2018-09-13 10:08

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市知本路二段今早發生連環車禍，1輛由南往北開往台東市區方向的砂石車突失控，先擦撞中央分隔牆，繼又撞上前方自小客車，砂石車車頭直接騎上小客車，將小客車捲成廢鐵，同向1輛遊覧車也遭波及，自小客車駕駛當場慘死。

砂石車駕駛聲稱因刹車失靈，路面刹車痕近百公尺，車材碎片掉滿地。

消防人員調派2輛吊車搶救受困自小客駕駛，但救出時已明顯死亡，事故原因及責任歸屬警方調查釐清中。