手機在台北遺失？ 上網來「這個平台」認領

2018-09-12 23:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕行動電話現已成為民眾生活不可或缺的重要物品，一旦失易造成極大不便和困擾。

台北市警察局為提供民眾找回遺失手機的機率，特別建置跨機關的「拾得手機整合資訊平台」，民眾在台北市任何公共場所，如捷運站、公車、動物園、道路或搭乘計程車遺失手機，都可利用「拾得手機整合平台」認領專區瀏覽或檢索招領訊息。

台北市警局說，使用「拾得手機整合平台」的說明及操作步驟如下：

可點選連結「內政部警政署拾得遺失物網路公告區」系統，輸入拾得遺失物招領公告資料查詢作業的查尋條件：依可能遺失地點管轄警察局點選「台北市政府警察局」→輸入「遺失（拾得）日期」範圍→點選「物品名稱─輸入手機」→點選「遺失（拾得）地點─輸入行政區域」→輸入「視窗密碼」→按「查詢」→完成。

畫面會顯示所檢索期間市警局受理手機招領案件，請檢視「公告內容」，比對是否為自己遺失之手機，若所招領訊息，特徵序號、廠牌、顏色或照片吻合，得逕與受理單位（機關）承辦人聯繫、核對，辦理認領。

市警局說，如果民眾在查尋操作問題上有任何疑問，可於上班日（08：30─12：30；13：30─17：30）致電市警局拾得物處理中心洽詢（電話：02─23898951），由專人提供服務。