9/12 今彩539頭獎5注！大福彩、大福獎、雙贏彩頭獎槓龜

2018-09-12 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月12日）開獎的第107000219期今彩539頭獎共5注中獎，每注可得480萬元，頭獎分別由新竹市北區西雅里中山路384號1樓的「景來發商行」、彰化縣埔心鄉瓦中村員鹿路一段121號1樓的「優士彩券行」、台南市新營區中營里中山路52號1樓的「上瓚彩券行」、台中市西屯區西屯路三段159-10-3號1樓的「大贏家彩券行」及台中市潭子區潭陽里潭興路二段382號1樓的「潭子財神彩券行」開出；第107000073期大福彩、大福獎及第107000123期雙贏彩均摃龜。

第107000073期大福彩中獎號碼為「13、17、18、19、28、33、39，特別號16」，頭獎摃龜，貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共65注中獎，每注可得4000元；肆獎共1016注中獎，每注可得400元；普獎共6585注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第107000123期雙贏彩中獎號碼為「01、04、08、09、10、12、15、17、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共21注中獎，每注可得10萬元；參獎共661注中獎，每注可得500元；肆獎共6756注中獎，每注可得100元。

第107000219期今彩539中獎號碼為「04、15、28、33、38」，頭獎共5注中獎，每注可得480萬元；貳獎共222注中獎，每注可得2萬元；參獎共5705注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬0369注中獎，每注可得50元。

第107000219期39樂合彩中獎號碼為「04、15、28、33、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共239注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6192注中獎，每注可得1125元。

第107000219期3星彩中獎號碼為「876」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000219期4星彩中獎號碼為「4675」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」