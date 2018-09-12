尋求更有效治療毒癮 高市毒防局邀醫界討論TMS

高市毒防局邀請醫界人士座談，找尋毒品戒治更有效方式。（毒防局提供）

2018-09-12 23:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市毒品防制局今邀請多位醫界人士，共同探討非侵入性透顱磁刺激術（TMS）在毒癮治療的可行性，希望尋找有效的戒癮方式，以供衛生福利部在毒癮相關領域治療與戒斷的參考。

今座談由毒防局長宋孔慨主持，邀請到前長庚、義大醫院麻醉及疼痛科主任楊寧正，高雄醫學大學附設醫院精神醫學部主任柯志鴻、長庚醫院精神科醫師蔡孟璋與藥劑部主任王郁青、阮綜合醫院顧問藥師陳啟佑等醫學專家參與。

宋孔慨表示，毒品防制工作跨足許多專業領域，以全面預防、社區參與、專業提升為目標，從前端預防到後端處遇統籌規劃及推動，才能減少毒品新生人口，並提早介入、降低再犯率。

毒防局統計，106年高雄市查獲毒品人數約6831人，年齡分布在30到39歲比例最高，其中又以使用二級毒品者最多。

宋孔慨指出，全世界科學家都致力尋找更有效的戒癮方式，目前除使用藥物治療外，國際上也開始嘗試更安全的非侵入性治療。

醫界人士表示，透顱磁刺激術（transcranial magnetic stimulation，TMS）具有無痛、非侵入性且較能準確定位等特性，TMS經由電流產生磁場，再利用磁場可穿透非導體的特性，對腦部特定區域產生刺激腦神經細胞活性，台灣已運用在藥物治療反應不佳之重度憂鬱症患者。

宋孔慨強調，毒防局特別召集相關醫藥專家探討透顱磁刺激術（TMS）運用於毒癮治療可行性，是希望尋找有效的戒癮方式，以供衛生福利部在毒癮相關領域治療與戒斷、提供另一途徑建議。