海巡多元救生救難演練 白沙岐頭海域舉行

海巡署規劃各項海上救難技能園遊攤位，讓小朋友們寓教於樂學習救人與自救的方法。（記者劉禹慶攝）

2018-09-12 20:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕夏季水上活動聖地的澎湖群島，由於海岸線綿長，每年都會發生海上意外，因此海巡署規劃多元救生救難演練，今日在白沙岐頭沙灘舉行，除了加強各單位橫向聯繫外，更融入自然生態保育理念，讓觀禮學生留下深刻印象。

海巡署為提升所屬港區與岸際救生救難處置能量，強化岸際聯合救援機制，有效發揮海巡救生救難、緊急救助及重大天然災害防處等任務，由澎湖第七岸巡隊結合第八海巡隊、澎湖國家風景區管理處、澎湖縣政府消防局白沙分隊、澎湖救難協會、海巡志工協會以及當地漁民等資源聯合演練。

由於澎湖地區四面環海，離島遍佈，無論海上交通及水上遊憩都發展蓬勃，相對海難事故發生頻率大幅增加，如何防範及應變是演練重點之一，以近年澎湖地區常見海難事故「遊客岸際溺水、船舶失火等觸礁」做為主題，演練過程包含水上防溺自救教學、CPR心肺復甦術、初級救護技術員及近岸救生裝備操作等說明宣導，共計動員近120人次參演觀摩。

海巡署澎湖第七岸巡隊長王寶庭表示，模擬演練展現平日訓練成果外，也藉此提升與各友軍單位實施海域救生救難雙向交流及強化搜救人力；另也呼籲民眾於海岸附近從事各項活動應注意自身安全，如發生意外或事故都可隨時撥打海巡「118」服務專線。

海巡署在白沙岐頭海域，模擬救溺狀況演練。（記者劉禹慶攝）