買兇弒父冰屍案 受僱2兇嫌遭聲押

2018-09-12 17:49

〔記者黃建華／高雄報導〕震驚全台的高雄市前鎮買兇弒父冰屍案，涉案丁姓死者長子、妻子已遭收押，受僱聯手殺死丁姓男子的高姓、蔡姓2嫌今天移送檢方複訊後，傍晚遭檢方以犯殺人重罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

據了解，高、蔡兩人到案，坦承受死者長子丁嫌所託，合謀殺害丁父，約定事成各分得50萬元，但只各拿到36萬、26萬元。

蔡姓和高姓嫌犯應訊時透露，6月4日凌晨2點左右，原本在丁嫌房內計畫出門喝酒，但長期與父親失和的丁嫌提到，父親有筆100萬元寄放友人那邊，索性對蔡姓、高姓友人說：「幫我處理掉我父親，每人可拿到50萬」，3人合議後決定「擇期不如撞日」，在當日上午9時許，趁丁嫌母親洪婦和丁嫌妻子外出購物時，3人進入3樓父親臥室，由丁嫌壓制父親，高男持開山刀、蔡男持甩棍，朝睡夢中的丁父襲擊。

過程中，丁父被砍中頸動脈，大量失血，頭部、肩背等部位也有刀、鈍傷，之後3人將丁父搬進3樓浴室，2、3天後才以棉被綑綁屍體，藏進1樓冰櫃。這段期間，丁嫌交代弟妹，「不要進浴室、不要開冰櫃」，而行凶的刀械則由蔡男開車帶至彌陀海邊丟棄，說詞不同於昨天丁男所稱「到阿公店水庫丟刀」。

蔡、高兩嫌供稱，事發後丁嫌有分別給36萬與26萬，也曾答應「若東窗事發會一肩扛起」。昨天有看到新聞，丁嫌落網後聲稱「自己與父親衝突誤殺」，以為丁嫌會守信不會咬出共犯，未料，檢方相驗發現死者刀傷與鈍器傷等疑點，戳破丁嫌說詞，讓丁嫌不得不供出涉案同夥，這起外界原以為是家暴悲劇，案情逆轉，竟是密謀弒父的命案。