消防設備遭基層質疑難用 中市消防局長澄清：有助救災

市議員鄭功進（左1）穿上消防衣，並請副市長林依瑩換上（左3）的救助服，由消防局長蕭煥章（左2）說明兩者的用途。（記者張菁雅攝）

2018-09-12 18:13

〔記者張菁雅／台中報導〕因應台中花博消防維安需要，消防局採購的頭骨式通訊輔助設備、救助服，被基層消防人員投訴使用不便、沒有防火功能。今日引起多位議員關切，消防局長蕭煥章解釋，頭骨式無線電通訊輔助設備結合藍芽及無線電，可有助提升救災安全；另外，不同勤務必須穿著不同服裝，救助服較輕巧，適用於地震、房屋損毀、墜樓或高處墜落等突發狀況。

消防人員向媒體投訴，消防局用花博預算採購的頭骨式通訊輔助設備使用不便，向企業募款250萬元添購的救助服竟沒有防火功能。市議員吳瓊華、劉士州、楊正中均要求消防局說明市府採購狀況，以及為何要對外募款。

市議員鄭功進質詢時更穿上重達23公斤的消防衣，實地體驗消防員的辛苦，並請副市長林依瑩換上新採購的救助服，請蕭煥章說明兩者有何差別。

蕭煥章表示，消防員於災害現場要戴頭盔且著消防衣，過去手拿無線電對講機不利救災，經消防員專業評估，改採頭骨式無線電通訊輔助設備結合藍芽及無線電，能讓聽力品質更好，也提升救災人員的通訊，確保安全。

他也表示，不同勤務應穿著不同服裝，消防衣具防焰、耐火功能，用於火災、公用氣體及油類管路災害、輸電線路災害、空難、車禍救助等；而救助服較輕巧、靈活性高，則用於地震、房屋損毀、墜樓或高處墜落、電梯受困、自殺救助等突發狀況，過去消防員不管任何勤務都穿消防衣，反而影響救災效能與移動。

至於為何對外募款，蕭煥章說，消防局每年編列預算購買消防安全鞋等設備，而救助帽去年起開放民間捐贈，藉由公私協力，提升消防員的設備。