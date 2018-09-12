販毒據點自稱「西藥房」 盜伐牛樟木也可換毒

新竹縣橫山警分局今天破獲可以用牛樟木換取毒品的山區販毒據點，當場起出重達291公斤的牛樟木。（記者蔡孟尚翻攝）

2018-09-12 16:53

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山警分局今天在尖石鄉山區查獲自稱「尖石西藥房」的販毒據點，這個由陳姓女通緝犯主持的毒窟還接受當地毒蟲以盜伐的牛樟木換毒，員警不但逮捕陳女，還在現場搜出重達291公斤的牛樟木。

警方說，偵辦這個案子的員警監聽發現，毒蟲們經常會說「到西藥房去。」但尖石鄉山區根本沒有西藥房，後來深入掌握了這些毒蟲的行蹤，才知道這個「尖石西藥房」就是陳女販毒的據點。

警方調查，陳女是新竹地院發布之毒品通緝犯，她躲藏在尖石鄉偏僻山區民宅，但仍持續從事販毒勾當，涉嫌在當地販售一、二級毒品給毒蟲，如果對方沒錢交易，也可利用盜伐來的牛樟木換取毒品，陳女再轉售牟利。

警方今天清晨前往這個「尖石西藥房」搜索，陳女聽到狗叫聲驚醒後，試圖從民宅後方的溪谷逃逸，但仍被已經埋伏在她逃逸路線的員警逮個正著，員警並在這間民宅起出總重1.69公克的海洛因4包、安非他命1包重0.54公克及吸食器1組、電子秤1台，以及總重291公斤的牛樟木塊，偵訊後將她依違反毒品危害防制條例及森林法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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