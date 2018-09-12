涉都更弊案判刑定讞 前監委周哲宇遭通緝

2018-09-12 16:30

〔記者謝君臨／台北報導〕前監察委員周哲宇、柏美建設前董事長蔣炳正，被控與海天保全董事長葉海瑞偽造不實債權向法院聲請強制執行，逼迫住戶賣屋，謀取「中泰花園廣場」百億元都更用地暴利，二審判周等人2年至1年4月徒刑定讞；蔣炳正6天前被警方逮補，已發監執行，至於周哲宇則因拘提無著，台北地檢署已在8月底發布通緝。

周哲宇日前受訪時指出，當初他也是聽信蔣炳正一面之詞，向蔣購買柏美建設概括承受公司的資產負債，怎會淪為蔣的共同正犯？他好不容易趕走都更蟑螂，但黑幫勢力和御用律師利用不願領取補償費的住戶，栽贓誣告他偽造本票及債權，每次開庭前都放話要他退出都更，否則吃不完兜著走，儼然成了都更禿鷹。

周哲宇表示，確定判決疑點重重，具體證據只有柏美建設前總經理陳仲明證稱參與他們多次密謀偽造債權，找難纏住戶「殺一儆百」，但他和蔣炳正都控告陳仲明霸佔偷賣公司房子和款項，還被葉海瑞驅離，彼此顯有仇隙，法官卻不查證陳仲明證詞是否屬實，將委請律師具狀請檢察總長提出非常上訴。

立委黃國昌8月在臉書發文質疑，指周哲宇等人今年1月已判刑定讞，至今卻未入監，是否有特權；此外，身為中華民國滑輪溜冰協會理事長的蔣炳正也被人爆料，竟在8月17日出席總統蔡英文替中華亞運滑輪代表隊授旗典禮，他與蔡英文同框的畫面被媒體拍下，引發社會各界批評。

當時，北檢曾發新聞稿澄清，表示8月10日通知周哲宇到案執行，但周卻未到，已命警方拘提，至於蔣炳正則因拘提無著，7月9日已發布通緝，並未藉故延緩執行。

本月9日，70歲的蔣炳正在台北市忠孝東路一間百貨公司被警方逮補，解送歸案，隨即發監執行；至於目前仍未到案的周哲宇，北檢已在8月底發布通緝。