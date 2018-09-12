2車手取款遭警盯上 超商事務機叫完車就被抓

男子帶著背包站在騎樓等車。（記者張聰秋翻攝）

2018-09-12 17:33

〔記者張聰秋／和美報導〕待業中2男，28歲陳男和和30歲王男，缺錢花用成為詐騙集團車手，賺取生活費，上個月初次「下海」 陸續領出330多萬元，各獲利5萬元，2男食髓知味，本月9日重施故技，從外地搭火車到彰化市、和美鎮等地提款，因使用多張提款卡陸續領出大筆現鈔，錢又一疊塞進背包，取款行跡可疑而露餡，和美巡邏警力眼尖察覺怪異，趁2男提款得逞，準備叫車離開提款機時，當場將2男逮捕歸案，查扣31萬9000元現款和7張提款卡，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

和美警分局伸港分駐所2名員警，於9月9日傍晚5點左右，巡邏經過鹿和路與仁美路口時，發現穿著時髦、身背側背包的陳男和王男行跡鬼祟，警方直覺車手，一面暗中埋伏避免打草驚蛇，一面請求便衣警察到場支援。

埋伏警力利用陳男和王男分開行動，陳男走入超商，準備操作超商多功能事務機叫車，王男走到超商附近飲料店購買飲料，陳男叫完車、走出超商，站在騎樓等車等王男，低頭滑手機、疏於留意身旁經過的人員，警見機不可失，迅速上前抓住陳男，陳男被3警合力壓制，乖乖束手就擒。王男則被另一組警力突擊圍捕，來不及閃躲而落網。

警方查出，王男和陳男各從苗栗和台中搭火車到彰化會合，在彰化市提領部分贓款後，轉搭計程車到和美鎮犯案，陸續在3間不同銀行的提款機取款，共領出31萬9000元贓款，2男始料未及，原想取款很順利、作案天衣無縫，萬萬沒想到，最後竟然是栽在超商事務機的叫車功能而GG！

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