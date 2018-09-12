誰收的？資本額100萬元公司 竟開出9.8億天價芭樂票

2018-09-12 16:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕林姓、盧姓兩芭樂票集團首腦，涉嫌透過人頭成立18家空殼公司，再開立販售芭樂票（空頭支票），兩年跳票金額逾80億，但這18家公司資本額最高僅100萬元，卻開出9.8億元的芭樂票，天價面額啟人疑竇，中央銀行懷疑案情不單純，告知金管會再報請檢調追查，檢調今兵分6路搜索林男、盧男及涉案人住處，帶回林男、盧男等14人，預計晚間移送新北地檢署複訊。

檢調調查，林男、盧男等人2014年間起，利用遊民、無業及貧困等弱勢，以擔任公司登記負責人，能獲得2萬元至10萬元不等代價利誘，取得不實信用，而向銀行請領支票使用後，再以每張支票2至3千元價格賣給中盤，中盤再以兩倍，甚至三倍高價賣給下盤，之後中下盤於報紙刊登「支票借你」廣告，販售無兌現可能的空頭支票，購買芭樂票客戶再持芭樂票交付他人以詐取財物或財產上不法利益，或作為調借現金或支付貨款、清償債務、供作債務擔保之用，2016年6月迄今跳票金額累計高達80億餘元。

辦案人員指出，兩芭樂票集團間支票互有流動，將再追查兩集團間有無關聯，另林男、盧男透過人頭成立的18家公司，每家公司資本額僅50到100萬元不等，但卻開出高達9.8億元的天價支票，究竟是哪家公司願意收受此張天價支票，亦或是故意跳票，及有無與銀行人員勾結，都仍待釐清。

新北地檢署企業金融組檢察官吳秉林今指揮調查局北部機動站，搜索約談林男等14人，查扣相關支票本、支票打印機、公司文件、公司大小章、客戶名單、存摺帳戶、帳冊，全案朝詐欺、違反公司法等罪嫌偵辦。

據了解，林男是詐欺慣犯，並非第一回以此手法犯案，2012年間就曾找人頭成立「蓮邦有限公司」等17家空頭公司，先透過假交易向銀行申請支票培養信用，取得銀行核發支票後，再刊登報紙廣告，透過芭樂票的中、下盤，販售不可能兌現的空頭支票，一年跳票4750萬餘元，遭判刑2年4月，未料出獄後林男又重操舊業，繼續以販賣芭樂票行騙全台。

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