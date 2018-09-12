深夜佇立捷運站不搭車 警好心盤問意外尋獲失蹤協尋人口

蔡姓男子不告而別，離家6天，被家人報案協尋。昨深夜佇立高雄捷運站卻不搭車，疑似有心事，警方好心盤問，意外發現他是通報協尋失蹤人口。（記者黃建華翻攝）

2018-09-12 15:48

〔記者黃建華／高雄報導〕6天前從台南住處不告而別的蔡姓男子，昨深夜佇立在高雄的「捷運站」，卻不搭車，面色凝重，應該有心事，警方好奇盤問，意外發現他是通報協尋的失蹤人口，通知蔡男台南的家屬，還一度被誤為詐欺集團，直到警方把手機轉給蔡男對話，家人才卸下心防破涕而笑。

昨天凌晨1時0分許，保大迅雷警組分隊長林卓材、小隊長鄭榮濱、警員王俊雄、鍾椿生等4人，巡經高雄火車站旁捷運站出口處，見一男子佇立該出口處眼神一直望著「已關門」的捷運站鐵閘門，員警便過去關心，當要盤查時，該男子稱「明天就要搭火車回家…」並欲離去，但警方一查該男身分時，發現為離家出走的蔡姓失蹤人口（37歲，住台南市南區），蔡的胞姊於今年9月5日因蔡某騎機車離家後即失去連絡，遂向台南市第六分局報案，員警立即帶隊處置及通知家屬報平安。

警方在深夜1時20分許，以電話通知其胞姊時，家屬以為是詐騙集團，直到警方將手機拿給蔡男與其胞姊通話，家屬方確認是失蹤之親弟無誤後放下心防，在電話中向警方哭訴著這六天前，蔡男在家喝悶酒後並不告而別而拋下二名目前就讀國中的小孩，其家屬深怕弟弟因離婚後因需照顧小孩之經濟壓力而想不開，這幾天都在台南附近沿海找尋深怕意外發生，而深夜接到警方尋獲其家人知消息，十分感謝警方，而蔡男在得知家人數日來之關懷後也告訴警方明早立即搭乘火車回家。