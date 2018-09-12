賣芭樂票跳票80億 檢調搜索約談首腦等14人

2018-09-12 14:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕芭樂票集團林姓首腦涉嫌透過人頭成立空殼公司，再開立販售芭樂票（空頭支票），2年跳票累計高達80億餘元，檢調今兵分六路搜索林男及共犯住處，帶回林男等14人，預計晚間移送新北地檢署複訊。

檢調調查，林男等人2014年間起，利用遊民、無業及貧困等弱勢，以每人擔任每一家公司登記負責人，即能獲得2萬元至10萬元不等代價利誘，林男向銀行請領支票使用後，交給中、下盤，之後由中下盤於報紙刊登廣告販售無兌現可能的空頭支票，購買芭樂票客戶再持芭樂票交付他人，以詐取財物或財產上不法利益，或作為調借現金或支付貨款、清償債務、供作債務擔保之用，2016年6月迄今跳票金額累計高達80億餘元。

新北地檢署企業金融組檢察官吳秉林今指揮調查局北部機動站，搜索約談林男等14人，查扣相關支票本、支票打印機、公司文件、公司大小章、客戶名單、存摺帳戶、帳冊，全案朝詐欺取財等罪嫌偵辦。

據了解，林男並非第一回以此手法犯案，2012年間就曾找人頭成立「蓮邦有限公司」等17家空頭公司，先透過假交易向銀行申請支票培養信用，取得銀行核發支票後，再刊登報紙廣告，透過芭樂票的中、下盤，販售不可能兌現的空頭支票，一年跳票4750萬餘元，遭判刑2年4月，未料出獄後林男又重操舊業，繼續以販賣芭樂票行騙全台。