遇警盤查瞬間裝睡 謊報年齡答不出生肖被抓

2018-09-12 14:27

〔記者許國楨／台中報導〕李姓男子因案被判刑得易科罰金，因無力繳納遠走他鄉四處打零工逃避查緝，上週搭乘人力仲介公司的交通車在路上被警方攔查，原本精神奕奕的李男瞬間躺平裝睡，警方直覺有異要他出示證件未果，李男謊報身分年齡企圖蒙混過關，最後警方實在看不下去問一句「什麼生肖」，李男頓時語塞當街就逮。

台中市第五分局水湳派出所警員張淵棋、余奕璁當天傍晚巡經中平路與經貿八路口，見一輛人力仲介公司的廂型車任意變換車道攔查，只見坐後座的33歲李男原本還精神煥發，卻在警方攔車瞬間躺平裝睡，員警直覺有異要求李男出示證件查明身分。

此時李男辯稱出門工作未帶身分證件自稱80年次姓林，並提供身分證字號供查詢，但警方以小電腦查詢發現相片及年紀明顯不符，詢問幾歲？是何生肖？李男當場試算不出來年齡，答稱沒有在記生肖，不知道自己幾歲，員警再詢問李男持有何種駕駛年籍資料？李男又稱不知道自己有無駕照。

此舉讓員警實在看不過去，告知不要浪費時間，李男見無從掩飾才報出年籍資料，果然查出李男目前因傷害案遭台南地檢署發布通緝中，李男在警訊中供稱，因該案被判刑4個月得易科罰金12萬元，但因經濟拮据無力繳納才遠走他鄉，由台南北上台中從事臨時工，想賺足罰金再繳納，沒想到會當街被警方查獲；警方則在訊後將他解送歸案。