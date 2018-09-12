疑似疲勞駕駛 回收車駕駛撞掃街車車角身亡

盧姓男子駕駛資源回收車，在新北市大漢橋撞上新北市環保局掃街車，盧男身亡，掃街車駕駛乘客都受傷。（記者吳仁捷翻攝）

2018-09-12 13:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市大漢橋今天凌晨驚傳死亡車禍，當時盧姓男子駕駛的資源回收車途經大漢橋，撞上前方的新北市環保局掃街車，康姓駕駛與搭載的劉姓同事遭遇巨大撞擊，盧男的貨車車頭正好撞上掃街車車角，加上貨車車頭沒有緩衝，盧男傷重到院不治，猛烈撞擊也讓掃街車撞破中央水泥護欄，險些波及對向來車，遭撞的康男與劉男也遭碎裂的擋風玻璃割傷、挫傷，雙方都沒酒駕，肇事責任仍待釐清。

海山警方調查，這起車禍發生在今天清晨1點41分許，39歲盧姓男子駕駛資源回收車，途經大漢橋往新莊方向行駛，盧男開上橋後，沒幾秒就撞上前方的新北市環保局掃街車，不但掃街車遭追撞衝入對向車道，盧男車頭全毀，受困車上，車斗的回收物也散落一地。

警、消到場協助盧男脫困，並將掃街車上受傷的37歲康姓駕駛、劉姓乘客送醫；盧男急救到清晨仍不治，康、劉2人也都因受傷留院醫治。

康姓駕駛說，當時在大漢橋板橋往新莊內側車道掃街，時速約10公里，車後突然遭猛烈撞擊，整車失控撞破護欄，車停後他回頭看遭一輛回收車撞上，他與同事都受傷；他說掃街時都開啟警示燈，不清楚為何遭撞。

警方完成現場圖繪製，通知環保局清理散落物、油汙，清晨5點10分恢復通行；因雙方沒有飲酒，不排除盧男沒注意車前狀況，或精神不濟導致，車禍原因仍待調查。