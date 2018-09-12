恩愛時拍下小女友私密影片 分手後沒刪被起訴

2018-09-12 13:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名李姓男大生與學妹瑄瑄（化名）交往，期間兩人發生過多次性關係，過程中雙方拍下性愛影像及多張照片。兩人分手後，李男未將影片刪除，瑄瑄擔心影像外流，與家人討論後認為，李男有5次未經她同意就發生性關係，且還留著私密影片不刪，怒對他提告。基隆地檢署偵訊後，認為李男已觸犯兒少性剝削防制條例，將他起訴。

20歲的李男就讀基隆某大專院校，前年7月與小自己3歲的學妹瑄瑄交往，直到去年5月才分手；兩人相愛的時候，恩愛時拍下影片和照片，但分手後李男卻未刪除，瑄瑄擔心外流在家中鬱鬱寡歡，在家人與社工的追問下才知道此事，憤而對李男提出強制性交及兒少性剝削罪。

李男到案時，向警方承認有和瑄瑄發生過多次性關係，但並未違反她的意願，確實也有拍下性愛影像。

警方也在李男的電腦、手機中，發現他拍攝的影像及照片，訊後一併將罪證移送地檢署偵辦。

檢察官認為，無積極證據證明李男是在違反瑄瑄的意願下，與他發生性關係，妨害性自主罪部分，予以不起訴處份；但李男拍攝性愛影像時，瑄瑄還沒滿18歲，已經觸犯兒童及少年性剝削防制條例，依法將他起訴。

社工人員則呼籲，男女交往時千萬不要一時衝動拍攝性愛影片，萬一分手後，很容易有糾紛，有些人會利用散佈影片的名義，威脅對方，得不償失。