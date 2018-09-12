涉嫌吸毒被逮、不怕關只怕這份感情留不住

2018-09-12 13:17

［記者楊政郡／台中報導］台中市李男因車禍開顱手術住院期間未碰毒品，也結交一位純情新女友，10日藉口離開醫院找廁所想解癮吸安，勘查地形時就被警察攔檢，他已有7次毒品案前科，經驗豐富，主動拿出身上2小包0.34公克2級安毒，但他還是顯得忐忑不安，原來他擔心好不容易結交不知他吸毒純情女友，擔心如何對女友交代，是否還留的住這份感情！

李男10日在三分局轄區某超商，很熟練的勘查地形（企圖找場所吸安），但可疑行徑還是引起警方注意，主動上前攔查，李男看東窗事發，很配合二話不說交出2小包共計0.34公克的2級安毒，但李男卻還顯得忐忑不安，員警員以為可能還有藏毒，這是避重就輕手法，但搜身後並沒有其他藏毒。

員警很好奇他為何看起來還是很擔心！細問下才知道，李男已有多次毒品前科，被查獲7次的經驗，對後續調查程序駕輕就熟，被查到就主動就範，不必反抗或掙扎，但卻擔心如何面對不知道他有碰毒的現任女友，不知道女友得知後會有何反應，腦海中一直在盤算要如何向女友解釋！

警方也發現李男頭部還包住紗布，李男供稱月前車禍顱內出血開刀，住院期間無法吸毒解癮，好不容易逮著機會向女友編了藉口出門，卻又栽在警方手裡，李男歎氣表示人家說「逢九必衰」的俗諺，他今年29歲新結交女友，正在熱戀中，可能又因他涉嫌吸毒而泡湯了。

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