48歲「警察叔叔」跑贏28歲毒犯 將其撂倒在地

2018-09-12 13:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「警察都這麼會跑唷？」28歲吸毒犯被查獲，立馬逃跑，卻遇到熱愛馬拉松運動的員警，追逐不到200公尺就束手就擒，被48歲的中年員警追上，帶到派出所偵辦還上氣不接下氣。

日前26歲的趙姓男子開著自小客車找29歲的張姓友人，凌晨時分兩人開到太平區新福路附近，未將車子熄火停在路旁，而太平警分局新平派出所所長廖文雄、巡佐黃鴻智等人，在凌晨附近巡邏時發現此台車，覺得很可疑便上前關切。

但兩人還不知道已有員警來關切，仍在車內自顧聊天，直到員警出聲時才驚覺，兩人下車受檢時，張姓男子忽然拔腿就跑，但現場的員警、巡佐黃鴻智是一位熱愛馬拉松運動員警，一看到張男逃跑，立馬追上前去。

而張男隨即體力透支，追逐不到200公尺就束手就擒，遭員警制伏在地，而追上他的則是48歲的中年男子。張男被帶到派出所時還上氣不接下氣的，直呼「警察都這麼會跑唷？」

此外，張男奔跑時，還將身上持有之兩包安非他命，共計3.49公克，邊跑邊丟，企圖掩飾滅證，全案依涉嫌毒品危害防制條例移送偵辦，亦將持續向上追源，擴大偵辦。

警訊時張姓男子供稱，自己平常是上夜班工作，才透過友人介紹管道購買安非他命，自己與趙姓友人相約聊天，就隨機停在路旁，完全都不知道員警上前盤查，因持有毒品心虛之下才想趁機逃逸。

48歲的巡佐黃鴻智表示，從警28年，4年前體檢發現幾乎滿堂紅，又有三高症狀，就開始培養慢跑習慣，之後就嘗試挑戰跑馬拉松，近來每月累積跑步公里數達近200公里，此次能輕鬆逮捕少年仔，也歸功於這個好習慣。

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