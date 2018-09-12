電費暴增有鬼！ OL戀上汽車維修員一起種大麻

警方起出8株大麻植株。（記者許國楨攝）

2018-09-12 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕桃園市呂姓男子長期染毒，嫌藥頭賣的大麻太貴，索性從國外以比特幣購買大麻種子及罕見的植物成長專用帳後，與同居女友在承租套內以水耕方式種植大麻，警方獲報蒐證發現套房電費暴增，確認情資無誤昨上門查緝，查獲8株大麻植株及乾燥大麻花79公克，估計8株大麻每3個月可採收700公克、市值近50萬元，訊後全案依毒品罪嫌移送辦。

警方調查指出，擔任汽車維修員的35歲呂男有藥事法刑案紀錄，與小他五歲的蕭姓OL女友，以月租近2萬元在桃園市民富九街承租10多坪套房同居，由於呂男染上吸食大麻惡習長達10多年，蕭女也跟著沉淪毒海，為節省吸毒開銷「乾脆自己來種」。

呂男從今年3月開始，透過國外友人以比特幣購得大麻種子，再從網路學習栽種技術，購入可以24小時控制燈光，再透過溫控讓大麻成長更快速的植物專用成長帳、LED燈具、溫溼度計、抽風機、液體肥料等器具，採水耕方式在套房內種植大麻，最近更是「精益求精」實驗以鋼瓶CO2加速大麻生長增加產量。

刑事局中打偵二隊今年5月接獲檢舉展開蒐證，發現這對情侶承租的套房電費從每月一千多元暴增到上萬元，使用電量異常大幅增加，並在套房外的走廊等公共空間聞到大麻植株的嗆鼻氣味，確認情資無誤，昨會同桃園及台中警方上門查緝，從屋內放置的4頂植物專用成長帳內，查獲8株水耕大麻及乾燥大麻花79公克。

呂男在警訊中辯稱，自己有抽大麻菸習慣，因近來大麻市價高昂索性自己種，僅供自己與女友吸食，但警方估計8株大麻每3個月可採收700公克、市值近50萬元，不可能只供自己吸食，懷疑涉嫌販賣牟利，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查大麻流向。

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呂男最近實驗以鋼瓶CO2加速大麻生長增加產量一併被查獲。（記者許國楨攝）

警方起出罕見的植物專用成長帳。（記者許國楨攝）

警方同時起出乾燥大麻花。（記者許國楨攝）