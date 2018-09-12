深入中橫山區 5嫌盜採玫瑰石換毒品

花蓮警方在太魯閣山區查獲以李姓男子為首的盜採玫瑰石集團，正在運送玫瑰石。（記者王峻祺翻攝）

2018-09-12 12:48

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮以李姓男子為首的盜採玫瑰石集團，今年起陸續潛入太魯閣國家公園山區，在海拔高約2000公尺深山盜取玫瑰石後販售換取毒品，總計重量超過200公斤，經警方埋伏多日，陸續將涉案的5名嫌犯逮捕歸案，全案訊後今依竊盜罪嫌函送法辦。

警方表示，今年5月接獲情資，有毒蟲竊取玫瑰石換取毒品，經循線追查，發現李姓主嫌與孫嫌、陳嫌等5人，長期籌畫至太魯閣山區偷取玫瑰石，近日警方上山逮人，在中橫慈航橋附近，當場查獲5人正在搬運石頭、人贓俱獲，其中2人見警後駕車逃逸。

內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊分隊長陳順義說，竊嫌中有部落獵人，所以才會選在原始森林中尋找玫瑰石，警方會同花蓮林區管理處森林護管員在傾斜70度以上的原生林中徒步攀爬，歷經4小時才抵達犯罪現場。

他說，現場發現大量鑽孔及敲擊痕跡，還有運送用的繩編小流籠，並起獲擊石器1具、鑽頭等犯罪工具，及大小不等玫瑰石13塊，總重超過200公斤；目前已將在逃的另2名嫌犯逮捕歸案，5人訊後坦承犯行不諱，全案今函送法辦。

第九大隊大隊長廖正成表示，近年盜取森林自然資源換取毒品吸食的案件屢見不鮮，將持續加強執行偏鄉掃毒專案勤務，呼籲民眾共同守護山林，若發現可疑人車進出山區，應立即向警方或林務局等相關單位通報。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方共查獲大小不等玫瑰石13塊，總重超過200公斤。（記者王峻祺翻攝）