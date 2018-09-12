老農10年5次酒駕 自摔戒護送醫、發誓不酒駕了

2018-09-12 12:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市霧峰區一位老農，10年酒駕4次，日前喝完酒自摔，現場拒絕送醫，但到派出所卻身體不適，送醫診斷有骨折及血胸情形，因老農是「現行犯」，警方必須全天輪流到醫院戒護，女警勸老農不要再酒駕，老農為自己勞動員警全天候看護，覺得歹勢，發誓不再酒駕。

61歲的阮姓老農，7日晚間10點左右，在大里區朋友家飲酒完畢，想說是下雨不會酒測，但在霧峰區吉峰東路卻不勝酒力自摔，民眾經熱心民眾報案後，霧峰分局吉峰時所員警及消防隊立即趕往現場。

老農當場拒絕送醫，因酒測值高達0.92mg/L，警方便帶回派出所偵辦，經員警一查，老農不但駕照早已因酒駕被吊銷，加上此次10年內被查獲酒駕共有5次，而且2次自摔，員警對於阿伯酒駕被抓這多次，還會繼續酒駕，都覺得不可思議。

正當訊問完，老農突然表示胸口疼痛，警方火速駕巡邏車載其至鄰近的霧峰澄清醫院就診，經醫師檢查後發現其鎖骨及肋骨6根閉鎖性骨折且有氣血胸情形，情況危急，先行施行緊急胸管放置術後轉往中國醫藥大學附設醫院繼續治療。

由於老農為酒駕現行犯，必須由員警於醫院全天候輪流戒護，一位女警便勸導老農，不要再酒駕了。

而老伯伯對自己酒駕自摔還要勞動員警全天戒護，覺得「很歹勢」，便向女警發誓說：「再也不酒後駕車了」，表示酒駕真的有可能會傷害到別人，這次真的是嚇到了，下次不敢再酒駕了。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆