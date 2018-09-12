被控強盜判無罪 發飆打破候詢室壓克力板有罪

2018-09-12 12:33

［記者楊政郡／台中報導］黃姓男子被指控強盜及傷害婦人「阿琴」，搶走皮包（內有3千元及證件），黃男被拘提留置在警局候詢室，他矢口否認犯行，發飆竟徒手打破候詢室圍欄透明壓克力板，而他被控強盜及傷害部分，因「阿琴」前後指訴矛盾，法官判無罪，但打破壓克力板毀損公物判5月。

台中地院判決書指出，「阿琴」在2017年9月3日凌晨2時許，在中市中區光復路旁光復國小人行道遭人強盜及傷害，向員警指訴行搶就是黃男（黃涉犯強盜及傷害部分無罪）。員警據報向檢察官核發拘票，到綠川東街某旅社拘提黃男到案，帶回一分局偵查隊。

黃男拒絕夜間詢問，員警將他留置在偵查隊候詢室內。不料翌日8時許，黃男在偵查隊發飆，在候詢室內徒手槌擊員警職務上掌管之候詢室透明壓克力板，致令壓克力板破裂而不堪使用。

檢察官依強盜、傷害及毀損公物等罪一併起訴，黃男矢口否認強盜及傷害犯行，辯稱監視器內不是他本人，但「阿琴」指控就是他，說黃是她卡拉OK常客，且還說黃已經不是第一次搶她了。

警訊與偵查中，「阿琴」說案發時間9月3日凌晨，她下班回家在光復國小旁人行道有人從後把她推倒，搶走皮包，內有3千元現金及證件、手機等，在法院審理中，「阿琴」說黃第一次搶她在9月3日是在她住處的門口，她報警了員警說是偷，但她說是搶，這次則是9月13日又被黃搶走皮包。

法官勘驗監視器影像，是「阿琴」自己先因酒醉跌倒，嫌犯才過來搶走她的皮包，且看不清行為人面貌、衣服顏色、鞋子顏色等，且被告遭拘提當天，警方在他住處也無查扣任何贓物，雖然警方補來另一段監視器內容有被告，但也無法證明就是被告行搶，被害人供詞前後矛盾、日期顛三倒四，無證據證明被告有強盜及傷害罪嫌。