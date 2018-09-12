北市議員參選人被控偷拍性愛影片 女方撤告不起訴

台北市無黨籍市議員參選人龔偉綸。（翻攝自網路）

2018-09-12 12:30

〔記者謝君臨／台北報導〕遭女星楊麗菁指控疑為恐怖情人的市議員無黨籍參選人龔偉綸，被一名曾交往過的女子小如（化名）指控，龔趁她睡覺時向她求歡，她因當時戴著眼罩，不知遭龔偷拍，不料事後竟收到龔傳給她的性愛影片，憤而對龔提告妨害秘密罪，但台北地檢署調查期間，小如突具狀撤回告訴，檢方今將龔不起訴。

年約30多歲的小如指控，去年她短暫與龔偉綸交往，事後雙方鬧得不愉快，她因找不到龔，跑到龔的臉書粉絲團留言，指控龔失聯，人不知所蹤等語，龔疑不滿她的舉動，要她不要在臉書亂發文，於今年初傳給她一段片長約1分鐘左右的影片，她點開才發現，是自己戴著眼罩、上半身赤裸的性愛影片，憤而提告。

檢察官傳喚龔出庭，他否認犯行，辯稱雙方是你情我願，他是在對方同意之下才進行拍攝；但小如向檢方表示，她當時原本在睡覺，龔突然向她求歡，過程中她因戴著眼罩，根本不知道自己遭龔偷拍；不過，檢察官調查期間，小如突具狀撤回告訴，檢方今將龔不起訴。

36歲龔偉綸為台北市第五選區（中正、萬華）市議員候選人，2016年龔也曾以無黨籍身分，參選台北市中正萬華區立委，在選舉公報上，龔自稱是國立台北教育大學法律教育學系，經歷則填偉綸開發投資（偉綸代書事務所）、台灣菁英協會第六期副會長、青商會理事及大台灣隊會友。