車禍撞斷國道3護欄半年不修 南投公所究責索賠

南投市華陽路北通橋路段護欄遭撞斷，迄今半年仍未修復，危及用路人往來安全。（記者謝介裕攝）

2018-09-12 12:13

〔記者謝介裕／南投報導〕踢到鐵板﹗南投市華陽路係市區聯繫國道3號南投交流道的重要路線之一，其中，北通橋路段護欄遭撞斷迄今已半年，怎料，涉嫌肇事的李姓民眾，在公所給予修復的期限於8月31日屆滿後，竟以沒錢作為無法修復的理由，市公所也決定依損害賠償等相關法令追究責任，以確保本身權益，並避免惹來圖利特定對象的官司風險。

國道3號南投交流道於4年前通車後，雖帶來交通便利，但每逢上下班交通巔峰時間，南投市區交通反而更加壅塞，中央遂斥資10億元經費，開闢4條聯繫南投交流道的延伸道路，華陽路便是其中之一，完工後交通紊亂問題，也獲大幅改善。

惟華陽路北通橋路段3根鋼筋水泥材質打造的護欄，在今年3月遭汽車撞斷以來，不但有礙市容觀瞻影，更危及用路人進出安全，引發民怨，令公所也不敢等閒視之。

南投市公所主任秘書曾茂榕、工務課長曾建閔指出，華陽路維護管理工作，的確是市公所的職責之一，該路護欄遭李姓民眾開車撞斷後，公所便明文要求8月底以前予以恢復原狀，怎料，公所拉起的黃色塑膠警示條，因長期風吹日曬雨淋都已脫落，但該民眾卻以沒錢作搪塞，讓公所深感缺乏誠意後，也決定依循法律途徑捍衛本身權益，經公所提出聲請後，南投市調解委員會敲定20日召開第1次調解會議。

曾茂榕進一步表示，在司法程序未完成以前，市公所也會派員在護欄受損路段加強預警措施，避免意外發生，並強調，並非公所要與民計較，而是依法令而為，假使民眾損壞公共設施不賠償，公所還編列經費予以修復，不但不符合公平正義原則，甚至承辦的公務員還可能害自己吃上圖利特定對象的官司，實不可不慎﹗