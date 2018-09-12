半年已3起！高市又有員警倒下 過勞職災受關注

2018-09-12 11:11

〔記者黃建華／高雄報導〕高市苓雅分局警備隊警員翁嘉駿（45歲），上月29日凌晨突然腦幹出血，因病況嚴重，一度在加護病房觀察，直到本月7日才轉普通病房，雖然不開刀，但得住院1個月，至少休養半年才能重回崗位。這也是高市警界半年來第3起類似案例，員警過勞職災再度引發關注。

據了解，先前2起員警倒下案都宣告不治，翁員則因家人及時發現，才從鬼門關被救回；高雄市警局呼籲同仁定時接受健檢外，也要注意身體健康，若有不適，應提早就醫。

警方表示，翁員早年在基隆服務，9年前才請調回高雄，之後一直在苓雅分局服務，因身體狀況欠佳，多半在警備隊服務。29日輪休當天，他在左營區住處，突感到身體不適，由家人送醫，經電腦斷層掃瞄，發現是腦幹出血，因狀況嚴重，在加護病房住了10天，才轉出普通病房。

高市警局長李永癸獲悉，當天下午即前往探視，除了囑咐安心休養外，也要求苓雅分局持續觀察病情的發展，上週三苓雅分局警備隊長前往探視，經院方電腦斷層掃瞄，發現腦幹已未出血，2天後轉到普通病房，這已是高市警方半年來第3起類似案例。

今年3月19日，岡山分局橋頭分駐所巡佐陳嘉勝，在所內服勤時，突因身體不適冒汗，緊急送醫急診治療，醫師診斷為腦幹出血性中風，不幸在7天後死亡；另6月21日傍晚，鼓山分局偵查佐柳旺河到仁武區八卦國小操場內運動因心肌梗塞昏倒，經救護車送往榮總醫院急救仍宣告無效。