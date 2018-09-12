醉男失控砸大樓玻璃 警辣椒水制伏強制送醫

酒醉路倒的林男被警方護送回住處大樓，卻情緒失控打破管理室玻璃，警方安撫無效只好以防爆辣椒水將他制伏送醫，林男痛苦的哀哀叫。（記者黃建華翻攝）

2018-09-12 10:27

〔記者黃建華／高雄報導〕今天凌晨鹽埕區北斗街一名林姓男子酒醉倒在路旁，警方獲報前往處理，將他護送返回住處大樓，林男卻突然失控打破大樓管理室玻璃，警方安撫無效，擔心他自傷或傷人，以防暴辣椒水噴霧器將他制伏，林男眼淚鼻水直流，痛苦得哀哀叫，被警方強制送醫，才結束這場鬧劇。

鹽埕分局建國四路派出所今（2）日凌晨1時57分許，接獲119轉報稱有人於轄內北斗街19號前路倒，經巡邏員警趕赴現場係一名林姓男子（24歲）飲酒後不勝酒力倒臥於路旁，警方立即將林男先行移至騎樓處休息，但林男表示不願滯留於騎樓，員警與其溝通後同意在警方協助下護送林男返回居住地休息。

不料，員警護送回林男居住地大樓管理室時，林男突然情緒失控打破大樓管理室大門玻璃，經員警安撫及勸阻仍不見其情緒平復，員警見該男情緒持續高升無法控制，擔心林男後續有其他自傷及傷人行為，遂立即朝向林男噴以辣椒噴霧器制止，同時通知119救護人員到場，在警方戒護下將林男強制送往醫院就醫。