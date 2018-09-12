冰屍案還原現場！兒百萬買兇 壓住父親讓酒友下手

2018-09-12 11:48

［記者黃旭磊／高雄報導］警方正追查前鎮冰屍案，47歲丁姓死者遭24歲兒以100萬元代價買兇殺害，而洪婦僅參與藏屍過程，未參與行兇。

警方調查指出，死者大兒子口頭承諾各以50萬元，聘僱酒友23歲蔡男、22歲高男殺父，而洪婦（46歲）為脫罪，原謊稱兒為奪刀救命誤殺，如今全案再度翻轉為買兇殺父，3嫌以謀害尊親屬、殺人等罪嫌送辦，洪婦涉隱匿案情並可能協助棄屍，全案共送辦4嫌，明早9點將再度相驗遺體，釐清砍殺傷口。

前鎮警分局偵查隊長謝博文說，案情於昨天（11日）下午突破，檢方相驗遺體發現死者背部及頸部多處傷口，不符丁嫌稱奪刀誤砍脖、肩說詞，而丁嫌得知解剖證據後放聲痛哭，指稱不滿父長期家暴，萌生殺機。

警方查出，6月4日上午9點許，洪婦外出買菜、辦事，死者在3樓睡覺，丁、蔡、高等3嫌從2樓上樓，丁壓住父親，由蔡、高各以開山刀及甩棍行兇，死者斷氣後再用棉被及繩索包裹，拖至1樓冰入壽司材料冰櫃，兇刀棄置於彌陀區等地。

丁嫌供稱，蔡、高2嫌欠酒店錢，同意各以50萬元代價殺人，事成後各獲26及37萬元，據了解，丁嫌承諾款項由死者生前借給友人200多萬元支付。

全案從妻兒不滿家暴行兇，轉變為謀財害命，死者財務狀況備受關注。警方指出，死者生前好名車、跑酒家，敗光4千多萬元家產，僅有能力租屋並用貸款買賓士車，僅剩借給友人200多萬元，而這筆錢是賣菊花茶母親丁林女士贈與，債務人稱需丁林同意才還錢，丁林證實媳婦近期有來要錢。（11：40更新）

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