合夥收賄120萬卻不辦事 巡防兵與學長遭判3年6個月

2018-09-12 09:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］行政院海巡署第1巡防區游姓巡防兵及退役曹姓巡防兵，佯稱可代為聯絡漁船接駁，並監看雷達不通報，掩護林男所屬的走私集團非法進口農產品，藉此收取120萬元酬金，但游、曹2人拿錢後卻不辦事，還化名「小巴」檢舉林男，全案法院審結，依貪污治罪條例判2人3年6個月徒刑。

海巡署第1海岸巡防總隊主管宜蘭縣境內的海岸線，宜蘭縣的28歲游姓巡防兵，是大隊裡的志願役士兵，2014年簽下4年約入伍，現已退伍擔任鐵工，2015年開始負責大隊雷達站操作；曹男與游曾共同服役於第一巡防區，於2015年1月退伍，現擔任廣告設計工作。

判決指出，去年7月，曹告知游，林男所屬的走私集團打算進口一批中國香菇到台灣，2人共謀，利用游男監看雷達職務之便，向林男佯稱可代為聯絡漁船接駁，並監看雷達不通報，向林男索取120萬元酬金，掩護其走私。

雙方敲定後，去年7月底、8月初，林男在國5交流道旁某超商，把40萬元頭款交給游男，再由游男轉交給曹男。未料，2人收錢後，並未聯絡船隻，反而再向林詐稱中國漁船已曝光，需先交付80萬元尾款，聯絡的漁船才願意接駁。

林男不疑有他，同年8月底，先在宜蘭縣宜蘭市運動公園旁之全家便利商店前交付現金60萬元，再到北市羅斯福路路邊交付現金20萬元予曹男，但被告2人收款後，仍然未聯絡漁船前往接駁，反而透過友人以「小巴」之化名，檢舉證人林男將於同年8月17日及18日走私，意圖掩護2人犯行。

另外，因林男無法走私，向2人索討詐款，曹返還收取的80萬元，但游男卻無力償還收取的40萬元，還被查出利用其職務上得以登入海巡署建置之「安檢資訊系統」的機會，查詢並提供其船筏基本資料給林男，方便走私，涉及公務員洩漏國防以外之秘密文書罪。

全案法院審結，被告2人坦承所有犯行，也與林男的證述相符，加上辦案人員提供的通訊譯文佐證，犯罪事實明確，法官還痛批，游行為有違公務員身分，更有損人民信賴，實該責難。

法官指出，但考量被告2人事後坦承犯行，並交還賄款，依貪污罪嫌，均判處3年6個月徒刑，褫奪公權4年。另，游男涉及的公務員洩漏國防以外之秘密文書罪，判2個月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。