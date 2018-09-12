14歲少女Cosplay摩鐵旅拍 慘遭「色」影師下藥迷姦

2018-09-12 00:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓業餘攝影師參加Cosplay外拍活動，認識了一名14歲少女，事後以3000元報酬，邀少女以Cosplay裝扮到摩鐵旅拍，卻涉嫌在飲料中下藥，迷昏少女性侵得逞，少女恢復意識後察覺記憶斷片，透過臉書向友人求助，並報案驗傷，新北地檢署昨依加重強制性交罪嫌起訴陳男。

起訴指出，去年12月，20多歲的陳男在Cosplay外拍活動認識少女，5天後就透過臉書私訊，邀約少女到摩鐵旅拍，雙方談定3000元報酬。同月16日上午11點左右，陳男載少女至新北市中和區汽車旅館，少女化好妝、更換拍攝服飾後，陳男要求少女在床上及浴室拍照，還以拍攝需要為由，要少女喝下摻有安眠藥的柳橙汁，少女飲用後陷入昏睡，陳男見藥效發作，少女無力反抗，硬上得逞。

當少女睜開眼時，已是下午5點，且早已離開摩鐵，被陳男攙扶走在台北地下街，但中間的6小時到底發生什麼事？少女完全斷片，偷偷透過臉書向友人求助，表示「身體不舒服」，懷疑被陳男下藥性侵，「覺得很丟臉」，友人收到訊息後立刻到台北地下街接走少女，隨即上警局報案。

檢方開庭時，陳男否認犯行，辯稱兩人是合意性交。

但少女案發後曾私訊質問陳男當日經過，陳男坦承與少女發生性行為，少女反駁痛罵：「我沒有答應跟你嘿咻」，加上陳男曾至少女學校參加校慶園遊會，檢方認定陳男知道少女年僅14歲，且少女尿液檢體驗出安眠藥成分，處女膜破損、下體也驗出陳男DNA，認定陳男罪嫌，起訴這名業餘「色」影師。