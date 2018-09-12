目擊老師擦撞提醒「撞到人」 大叔半年後竟衰挨告…

2018-09-12 00:01

〔記者王捷／台南報導〕鄭姓老師4月開車與騎腳踏車的學生發生擦撞，當時開進口轎車的王姓男子見義勇為，告訴鄭男「撞到人」應等警方到場、打電話報案。豈料過了快半年，鄭男與學生和解後，竟到警所想對王男提告誣告，供稱是學生撞到他，不是他「撞到人」，這一「撞」讓他心裡很不舒服快半年，提供王男「高、富、帥」特徵，請警方找人提告，王男被警方通知後衰稱，這樣以後誰敢報案！

今年4月間，一名學生騎腳踏車行經主幹線與支線十字路口，遇到開車在支線上的鄭男，鄭男沒有停等、學生也沒有減速，兩人發生擦撞。

王男剛好經過，他告誡鄭男，「撞到人」應該要等警方到場，並及時通報警方，沒想到過了快半年，他卻吃上官司，原因是鄭男與學生和解後，認為「撞到人」一詞讓他心理很不舒服，想對王男提告，但鄭男只記得王男開進口轎車，經濟應該不錯，年約30多歲，身高180長相還相當瀟灑。

警方循「高富帥」與車輛特徵，調閱出王男戶政資料讓鄭男指認，這時才發現鄭男口中的30多歲「高富帥」，其實是年近半百的「歐巴」。

王男得知後聲稱，他說的「撞到人」，並不是真的撞到人，而是指車禍，車禍等警方來這應該是常識，認為很衰。警方指出目前已經通知王男製作筆錄。

警方指出，刑法169條「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。」但在實務上見解上，誣告的定義是明知對方無意，卻故意向司法機關提告，警方無法判斷王男是否涉罪，訊後會將全案函送地檢。