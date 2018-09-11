辜仲諒將獲減刑？ 紅火案更審 明日宣判

2018-09-11 20:30

〔記者楊國文／台北報導〕高院更一審審理前中信金副董事長辜仲諒涉入的紅火案，審理已4年之久，高檢署檢察官指辜仲諒、張明田等3位中信主管犯罪事證明確，一、二審均被重判的辜仲諒等4人則堅稱沒有犯罪，全案訂明日上午宣判。據悉，若辜仍被判有罪，因審理已逾8年，適用速審法規定，辜將獲減刑，辜明不聆判。

檢方起訴認定，2005年中信金涉插旗兆豐金，擔任中信金控副董事長兼副執行長的辜仲諒與中信金財務長張明田等3位主管，利用空頭公司「紅火公司」贖回結構帳，並間接操縱兆豐金股價，獲取不法利益3047萬4717美元，約新台幣10億元。另名嫌疑人、辜的妹婿陳俊哲因未到案，遭到通緝。

台北地院審理此案時，辜仲諒的律師「咬」陳俊哲，指陳挪用3億元作為他個人私用花費，要求傳喚未到案的陳俊哲查明，不過，始終沒有進展。

台北地院於2010年依銀行法的背信等罪，判辜仲諒9年徒刑，高等法院2013年加重改判辜9年8月徒刑，張明田等3位主管分別被判7年半至8年半不等徒刑，不過，最高法院認為，全案仍有包括「中信銀賣出結構債是否有經過董事會決議」等多項疑點，2014年8月發回高院更一審審理至今。

更一審時，高院更一審透過我外交單位協助，一度安排陳俊哲自美視訊作證，但他臨時打退堂鼓，拒絕作證。