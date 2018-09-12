OL「學姊」主動約砲獻初夜 鮮肉學弟「射後就睡」挨告性侵

林姓男子職場「學姊」小娜（化名）垂涎他這個俊帥的小鮮肉，藉機主動脫衣上床，將初夜獻給林男，後來認為林男不解風情，怒告性侵。（示意圖）

2018-09-12 00:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「學姊」主動上床獻初夜，呆頭鵝學弟卻不珍惜，學姊怒告性侵！

林姓男子職場「學姊」小娜（化名）垂涎他這個俊帥的小鮮肉，藉機主動脫衣上床，將初夜獻給林男，嘿咻後，學弟不懂抱抱親親，竟倒頭便睡，氣炸的學姊憤而怒控性侵，事後檢方查出小娜倒貼屬實，連林男也跟女同事抱怨學姊倒追他，全案不起訴。

27歲小娜指控，4月底某日凌晨2點多，林男在新竹縣住處房間跟她同床過夜時，將她性侵得逞，又於5月1日晚間在他房間二度性侵，她不甘受辱，憤而報警。

外表英挺帥氣的林男到案後，堅決否認性侵，辯稱和小娜原本是單純公司同事，因小娜大她2歲，加上是前輩，因此暱稱「學姊」。4月底，學姊主動跟他說要交往看看，他把她當成長輩看待，就約她到住處喝酒聊天，稍晚問她是否回家，她說不要，還說喜歡他，想跟他交往，且自己脫掉衣服，說想打砲試看看。

林男說，他當時嚇到，但「學姊」很堅持說要，甚至將他的手拉過去摸胸部及私處，他將學姊的手拿開，她還是將他手拉過去摸，他很想睡覺，但她一直盧，讓他不能睡，於是他說，「妳想就來吧！」才「勉為其難」與她發生性行為。

5月1日晚間，學姊又說想過去找他，聊天洗澡後一絲不掛躺在他床上，他當時也想說可以試著交往看看，二人再次嘿咻，隔天醒來時發現學姊不見，還把他的LINE封鎖，10多天後才打電話抱怨說，5月1日二人做愛後，他都不抱她、親她，她因此生氣離開，一週後學姊再打電話給他，問要怎樣才可以接受她，電話中他說二人只能當朋友及同事，然後他就被學姊告性侵了！

檢方調查，小娜自願至林男住處過夜，前後兩次性行為均未逃離現場，反而繼續共榻而眠；第一次遭性侵後現場雖有留下落紅血跡，學姊也沒馬上報警，還共遊內灣，並再次相約到林男住處，反應與一般遭性侵被害人大相逕庭。

林男甚至告訴一名女同事說，是小娜主動向他告白，然後自己將衣服脫光要獻身，女同事作證後，讓檢方更相信學姊是主動約砲，全案不起訴。