罵人嘛要看對象！罵到律師被判30萬元高額賠償金

2018-09-11 22:39

〔記者王俊忠／台南報導〕年近7旬的林姓退休銀行副理，曾向蔡姓女律師諮詢法律問題時出言辱罵，後來，林男再到法院諮詢遇到義務輪值的蔡律師，蔡表明不願接受林諮詢，林聞言後對蔡拍桌、喝令填寫拒諮詢資料；幾天後，林於法院再遇蔡律師輪值、竟大聲說「妳真的不要臉，不要來這邊撈油水」。蔡律師怒告反擊求償，台南地院判這位金融界前輩要賠償女律師30萬元，判決確定。

一審判決指出，2016年10月12日上午9點許，林男到台南高分院2樓諮詢室欲諮詢律師時，當天輪值是蔡律師，蔡看到林男出現、即跟志工說「不願接受林男諮詢」，林男聞言後衝進諮詢室對蔡律師拍桌及喝令蔡寫下拒絕諮詢的書面資料，但被蔡律師拒絕。

同年11月24日下午，林男再到台南高分院的律師諮詢室，又見到輪值的是蔡律師，林竟在諮詢室外大聲說「妳真的很不要臉、妳不要來這邊撈油水」。

此案刑事部分，台南高分院依強制未遂、誹謗兩罪判林男緩刑2年，並諭知緩刑期內保護管束，不得有騷擾、接觸等行為，且要遠離蔡律師工作場所50公尺以上。

林男指一般罵人多數判賠幾千元而已，他被判賠30萬元過高。法官認為林男罵蔡律師不要臉、撈油水，恐讓不明就裡人士懷疑蔡律師的專業與品格信用，嚴重貶損名譽與人格權，且林男有相當資力，存款至少有440萬元及30多筆不動產，賠償30萬元不會對其生計造成困窘影響。