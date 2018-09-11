看不順眼？粗工領薪相約喝酒 細故圍毆路人

王姓、蘇姓、李姓與吳姓粗工（左起）酒後看鄭姓男子不順眼，竟無故當街圍毆鄭男，全被警方法辦。（記者吳仁捷翻攝）

2018-09-11 22:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市李姓粗工約吳姓、蘇姓與王姓3名同事到樹林一間超商發工資，順便喝上幾杯，其中吳嫌酒醉後，僅因誤認帶著女兒的鄭姓男子看了他一眼，先嗆鄭男「看三小」，隨後當街追打無辜鄭男，李嫌等人竟也加入圍毆，將鄭男打倒在地，女兒在旁不捨呼救，鄭男逃到對面店家，路人看不過去出聲喝斥，4煞退回超商逃逸；警方今天凌晨通知4嫌到案，毫無悔意的4人辯稱對方先瞪他們，被警方依傷害罪嫌法辦。

遭打傷的42歲鄭姓男子無故遭打傷後送醫，被假查出頭、手部多處擦挫傷，堅持提告；樹林警分局根據車牌案發後2個半小時通知4嫌到案，帶頭打人的吳嫌辯稱，不滿鄭男不帶好意的瞪他們，鄭男反駁根本沒看他們，是4名工人藉酒惹事。

警方過濾監視器，發現吳嫌、李嫌等4人從超商前追打鄭男到路上，起初有人攔阻吳嫌，見吳嫌發酒瘋打人，也加入圍毆，將鄭男打倒在地，直到鄭男女兒呼救，鄭男逃到對面商家，目擊者看不過去出聲喝止，才未讓鄭男繼續受害，警方以車追人，揪出4惡煞到案。