行刑式槍殺茶農！狡詐殺手彰化落網 槍彈藏高雄

南投警方全副武裝押解涉及「行刑式」槍殺茶農的嫌犯許育洲下車。（記者謝介裕翻攝）

2018-09-11 20:43

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮楊姓茶農遭「行刑式」槍殺案，嫌犯許育洲今天在警方拂曉攻堅後，在彰化縣大城鄉一處民宅落網，但警方第一時間並未宣布破案，原因在於尚未尋獲作案的槍彈，直至接近中午，警方突破嫌犯心防，在高雄市燕巢山區工寮起出1把改造手槍及13顆子彈。

許嫌（41歲，槍砲、殺人未遂、毒品等前科）生性狡詐，在8月30日犯案後，對外聯繫不用手機，還商請友將犯案的自小客車停放在屏東縣枋寮地區，自己則搭乘公車往北竄逃，試圖聲東擊西混淆警方辦案。

許嫌今天在睡夢中被逮捕時，身邊竟無任何防身槍枝，令警方不解，許嫌一度心存僥倖，以為警方若找不到作案工具，他就有脫身機會。經警方曉以大義，許嫌才說出藏匿槍彈地點，順利起獲，警方終算拼足全案最缺乏的物證，宣告破案。

南投縣警察局竹山分局長鄭有益說，案件發生後立即組成專案小組，偵查隊同仁也主動停休追緝，釐清嫌犯可能逃亡路線，啟動境管防杜潛逃機制，偵辦過程中雖遇諸多瓶頸，但在專案小組人員及刑事警察局、高雄市警察局、台中市警察局、屏東縣及彰化縣警察局、苗栗憲兵隊等單位共同鍥而不捨的努力下，終於順利緝獲嫌犯，也展現警方維護治安及全力打擊犯罪的決心。

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