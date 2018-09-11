登內雙溪古道失聯…夫死妻失蹤 持續搜尋

警消在內雙溪溪谷下游百公尺處的岩石縫中，尋獲許姓男子的遺體。（記者陳恩惠翻攝）

2018-09-11 18:29

〔記者陳恩惠／台北報導〕新北市許姓夫婦上週末中午到陽明山踏青，打算由內雙溪古道走到擎天崗，沒想到午後遇上暴雨就此失聯，台北市消防局與警方及民間組成的搜救隊，連續2天持續搜尋，今天中午終於在內雙溪溪谷發現已無生命跡象的中年男子，經家屬上山指認，確認為登山走失的57歲許姓男子，至於53歲的譚姓妻子仍失蹤，警消持續搜尋中。

許男卡在岩石縫中，山區天候不穩，溪水湍急，若又遇暴雨，岩石再遭溪水沖刷，許男移體可能被沖走，承辦的台北市警士林分局於是向士林地檢署報告，先行將許男移往第二殯儀館存放，明天上午報請檢察官相驗死因。

據悉，許姓夫婦中午駕車由新北市中和區出發，走外雙溪至善路，行經聖人瀑布，然後由至善路產業道路直行到至善路三段370巷底，將車停好，由民宅旁的小徑進入。登山客說，由停車處往上爬，一路行經田尾仔橋、桃仔腳橋、再經登峰圳、坪頂新圳，腳程快些大約耗費40分鐘，可直抵坪頂古圳。

警消研判，許姓夫婦可能沿著沿著坪頂古圳往水源地方向走，接內雙溪溪谷，想爬往擎天崗，卻在經過箱涵時，疑因午後山區大雨，溪水暴漲，許男不慎跌落溪谷，遺體最後在下游百公尺處的岩石縫中被尋獲。

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