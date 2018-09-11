盼死後有人捧斗祭拜…姑姑收養侄子 完成遺願有洋蔥

2018-09-11 22:56

〔記者王定傳／新北報導〕79歲、無子女的陳姓老婦人去年4月收養45歲陳姓侄子當養子，2人一起向法院聲請認可收養，但她沒等到結果就過世，法院因此裁定駁回，陳男隨即提抗告，新北地院合議庭認為，陳婦想透過收養彌補無後之憾，並盼有子女祭祀，2人也情同母子，陳男於姑姑生前有照料，死後有捧斗、固定祭拜等，改裁認可收養！

據了解，陳男的父母均已過世，他與無丈夫、子女的姑姑很親近，2人於去年4月間訂立書面收養契約後，向法院聲請認可收養，但陳婦沒等到結果，即於同年5月24過世，法院認為她在裁定前死亡，失去權利能力，只有陳男單獨聲請的話不合法，裁定駁回；陳男為此提出抗告。

陳男妻子出庭證稱，姑姑生前的家庭瑣事、醫療照顧等，丈夫都有負擔，姑姑原本就想收養，還提過自己很重視祭祀問題，希望「百年之後」，丈夫能照年節禮俗祭祀，並讓她入陳家祖先牌位，去年4月又提此事，雙方同意才簽約。

陳婦的朋友也說，陳婦家裡的電燈、水龍頭壞掉，或到醫院就診，都是由陳男處理護送，陳婦曾誇讚陳男「最可靠、把他當兒子看待」，她生前曾託付3件事，其中一件就是收養陳男，盼有人處理後事、捧斗及祭拜等。

合議庭認為，2人情同母子，雖未同住，但陳男常探視、協助處理生活及醫療照護事務，陳婦死後，也有辦理火化、發訃聞、辦喪事、捧斗、設祖先臨時牌位等並固定祭拜，綜上可知，陳婦想透過收養彌補無後之憾，雙方均有收養之意，契約成立，且陳男父母已過世，沒有以收養免除法定義務問題，對原生父母無不利情形。